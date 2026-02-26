Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız en iyi 11'e seçildi: Şampiyonlar Ligi haftanın kadrosu açıklandı

Galatasaraylı yıldız en iyi 11'e seçildi: Şampiyonlar Ligi haftanın kadrosu açıklandı

26/02/2026, Perşembe
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçlarının ardından haftanın kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan bir futbolcu en iyi 11'de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçlarının ardından haftanın ilk 11'i açıklandı. Juventus karşısında fileleri havalandıran Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kadroda yer aldı.

Haftanın 11'i şu şekilde;

Jan Oblak (Atletico Madrid), Weston McKennie (Juventus), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Odin Bjortuft (Bodo/Glimt), Davide Zappacosta (Atalanta), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Sandro Tonali (Newcastle), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Hviça Kvaratshelia (PSG), Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Victor Osimhen (Galatasaray)




#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Victor Osimhen
