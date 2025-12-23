Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız milli takımda sakatlık yaşadı! Taraftarı korkuttu

19:2623/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Sakatlık yaşayan Jakobs bir süre yerde kaldı.
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadıkları Botsvana maçında kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda Botsvana ile oynanan maça ilk 11'de başladı.


40. dakikada Nicolas Jackson'ın golünde Jakobs asistini yaparken oyuncunun yaşadığı sakatlık ise sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Jakobs daha sonra oyuna devam etti.


İŞTE JAKOBS'UN ASİSTİ


#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Senegal
