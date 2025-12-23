Galatasaraylı yıldız milli takımda sakatlık yaşadı! Taraftarı korkuttu

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda Botsvana ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

40. dakikada Nicolas Jackson'ın golünde Jakobs asistini yaparken oyuncunun yaşadığı sakatlık ise sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Jakobs daha sonra oyuna devam etti.