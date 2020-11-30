Gaziantep FK'dan dikkati çeken istatistik: Evinde bileği bükülmüyor

Bu sezon Süper Lig'deki ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra maç kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, sahasında gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

İç sahada 318 gündür kaybetmeyen Gaziantep FK, 12'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda 27 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, evindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Gaziantep FK, 18 Ocak'ta oynanan maçı, 2-0 kaybetmişti.

Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü Ligin 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Kevim Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik kaydetti. Konuk takımın golleri ise 50. dakikada Adem Büyük ve 90+4. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, maçın 48. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.#MaçSonucuGaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor⚽19' Kevin Mirallas🔴48' Oğuz Ceylan⚽50' Adem Büyük⚽74' Kana-Biyik⚽90+4 Topalli pic.twitter.com/8fSGCrXali— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020 Sumudica kırmızı gördü, Hamzaoğlu'na tepki gösterdiAntep ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, uzatmalarda yenilen gol sonrası adeta çılgına döndü. Gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulunan Rumen teknik adam, hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası orta noktayı göstermesinin ardından gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sumudica'nın sahayı terk ederken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na doğru da sert bir şekilde sitemde bulunması dikkati çekti.Kayserispor'da sakatlık kabusu

Gaziantep FK cephesinden ilginç tepki: Sumudica Türk pasaportu mu alsın? Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi."Sumudica hiçbir şey söylemedi"Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:"İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin?"Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü



