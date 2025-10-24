TFF2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve liderliği son haftada Mardin 1969 Spor’a kaptıran Güzide Gebzespor’da Teknik Direktör Cihan Erdil ile yollar ayrıldı. Ligde 9 haftada 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 21 puan toplayan namağlup Gebzespor’da 2 maç üst üste alınan beraberlik ve teknik ekip ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu karara varıldığı öğrenildi.