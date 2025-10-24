Yeni Şafak
Gebzespor'da teknik direktör Cihan Erdil ile yollar ayrıldı

15:2824/10/2025, Cuma
IHA
Gebzespor’da 2 maç üst üste alınan beraberlik ve teknik ekip ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu karara varıldığı öğrenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta liderliği bu hafta Mardin 1969 Spor’a kaptıran Güzide Gebzespor’da Teknik Direktör Cihan Erdil ile yollar ayrıldı.

TFF2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve liderliği son haftada Mardin 1969 Spor’a kaptıran Güzide Gebzespor’da Teknik Direktör Cihan Erdil ile yollar ayrıldı. Ligde 9 haftada 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 21 puan toplayan namağlup Gebzespor’da 2 maç üst üste alınan beraberlik ve teknik ekip ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu karara varıldığı öğrenildi.


26 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Menemen Futbol Kulübü’nü ağırlayacak olan Güzide Gebzespor’da yeni teknik direktörün kısa sürede belirleneceği ifade edildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Cihan Erdil ve ekibinin görevine son verilmiştir. Vermiş oldukları emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

