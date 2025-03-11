Genç Kadın Boks Milli Takımı'ndan 9 madalya

Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'na 14 kadın, 13 erkek sporcuyla katılan Genç Kadın Boks Milli Takımı turnuvayı 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamladı.