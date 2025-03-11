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Genç Kadın Boks Milli Takımı'ndan 9 madalya

Genç Kadın Boks Milli Takımı'ndan 9 madalya

12:1111/03/2025, Salı
DHA
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Genç Kadın Boks Milli Takımı'ndan 9 madalya
Genç Kadın Boks Milli Takımı'ndan 9 madalya

Türkiye, Karadağ'ın Budva şehrinde 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Boks Kupası'nda kadınlarda 8, erkeklerde ise 1 madalya kazandı.

Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'na 14 kadın, 13 erkek sporcuyla katılan Genç Kadın Boks Milli Takımı turnuvayı 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamladı.


70 kiloda Yoncagül Yılmaz, 75 kiloda Sude Nur Arslan, 81 kiloda Sedef Nergis ve 81 kiloda Havvanur Kethüda altın madalya aldı.


81 kiloda Melisa Eroğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda Nisanur Kökduman, 52 kiloda Rabia Eylül Duman, 63 kiloda Elif Elden ve 80 kiloda Toprak Salman bronz madalya kazandı.

#boks
#Türkiye
#madalya

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