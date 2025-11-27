Yeni Şafak
Genç yüzücü Vedia Nil Apak anısına Türkiye Finali: 1172 sporcu havuzda buluştu

20:1727/11/2025, Perşembe
Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali
Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali, elim bir yangın faciasında vefat eden Fenerbahçeli genç yüzücü Vedia Nil Apak anısına başladı. Ülke genelinden 52 il, 236 kulüp ve bin 172 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon; spor camiasının acı karşısında gösterdiği birlik, beraberlik ve vefa kültürü örneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Türk spor camiasını derin bir anlamda birleştiren "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" görkemli bir başlangıç yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ile İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen bu ulusal çaplı müsabaka, geçtiğimiz dönemde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan üzücü yangında hayatını kaybeden gelecek vaat eden sporcu Vedia Nil Apak’ın aziz hatırasını yaşatıyor.


52 İlden binlerce genç sporcu katıldı


Genç yüzücülerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen ligin Türkiye Finali, bu yıl taşıdığı manevi değerle ön plana çıktı. Organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanındaki spor kulüplerinden ve şehirlerinden büyük ilgi gördü. Tam 52 farklı ilden, 236 kulübü temsil eden bin 172 sporcunun katılımıyla başlayan final serisi, gençlerin rekabeti kadar spor ahlakını ve kardeşlik bağlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yüksek katılım, merhum sporcunun anısının Türk gençliği nezdinde ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

