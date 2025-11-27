Genç yüzücü Vedia Nil Apak anısına Türkiye Finali: 1172 sporcu havuzda buluştu

Türk spor camiasını derin bir anlamda birleştiren "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" görkemli bir başlangıç yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ile İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen bu ulusal çaplı müsabaka, geçtiğimiz dönemde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan üzücü yangında hayatını kaybeden gelecek vaat eden sporcu Vedia Nil Apak’ın aziz hatırasını yaşatıyor.

Genç yüzücülerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen ligin Türkiye Finali, bu yıl taşıdığı manevi değerle ön plana çıktı. Organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanındaki spor kulüplerinden ve şehirlerinden büyük ilgi gördü. Tam 52 farklı ilden, 236 kulübü temsil eden bin 172 sporcunun katılımıyla başlayan final serisi, gençlerin rekabeti kadar spor ahlakını ve kardeşlik bağlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yüksek katılım, merhum sporcunun anısının Türk gençliği nezdinde ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.