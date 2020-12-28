Muhteşem maçta kazanan Gençlerbirliği

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk etti. Dört golün iptal edildiği karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Candeias, 70. dakikada Berat Özdemir ve 89. dakikada Oğuzhan Çapar kendi kalesine kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 31. dakikada Kanga ve 55. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine attı.

İptal edilen goller

Kayserispor mücadelede 2-1 üstün durumdayken, 60. dakikada skoru 3-1'e taşıdı. Fakat attıkları gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65. ve 68. dakikalarda Gençlerbirliği arka arkaya 2 gol birden attı fakat bu gollerde VAR kararıyla iptal edildi. Son olarak karşılaşmanın 84. dakikasında Gençlerbirliği skoru 3-2'ye getirdi fakat mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında bu golü de iptal etti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltti. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.