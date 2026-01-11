Yeni Şafak
Gençlerbirliği kupa maçına hazırlanıyor

17:2311/01/2026, Pazar
AA
Metin Diyadin idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Metin Diyadin idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre kamp için Antalya'da bulunan başkent ekibinin futbolcuları, antrenmanın ilk bölümünde saha içindeki parkurlarda isabetli pas organizasyonları ve çeşitli pas varyasyonları üzerine çalıştı.


Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışma ve çift kale maçla son buldu.


Hafif adale ağrıları bulunan Göktan Gürpüz ve Niang, sağlık ekibinin gözetiminde, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.


Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.







