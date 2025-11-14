Gençlerbirliği yönetiminde sürpriz değişiklikler

Gençlerbirliği Kulübü, Ankara’da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde yönetim kadrosunda değişikliklere gitti. Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kırmızı-siyahlı yönetimde iki kritik görevde değişim yaşandı.





Yeni yöneticiler göreve başladı





Açıklamada, başkan vekilliğine İsmail Geliç’in yerine Mehmet Selvi’nin getirildiği duyuruldu. Başkan yardımcılığı görevine ise Erhan Kızılmeşe’nin yerine Mücahit Şentürk atandı.





Kongre sürecinin takvimi





Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul kararı daha önce alınmıştı. Kulübün yeni yönetimi, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım’da seçilecek. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanmazsa kongre 6 Aralık’ta yeniden yapılacak.





Başkent ekibi yeni döneme hazırlanıyor





Ankara temsilcisi, hem sportif hem idari açıdan yeniden yapılanmayı hedeflerken, yapılacak seçim kulübün geleceği açısından kritik görülüyor. Yönetimdeki bu son değişiklikler de seçime giderken kulübün kurumsal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.























