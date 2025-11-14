Yeni Şafak
Gençlerbirliği yönetiminde sürpriz değişiklikler

19:4314/11/2025, Cuma
Gençlerbirliği Kulübü arması
Gençlerbirliği, olağanüstü genel kurul sürecine giderken yönetim kurulu içinde önemli pozisyonlarda değişikliğe gitti. Kulübün duyurusuna göre başkan vekilliğine Mehmet Selvi, başkan yardımcılığına ise Mücahit Şentürk atandı. Başkent ekibinin yeni yönetimi, çoğunluk sağlanırsa 29 Kasım’da, aksi halde 6 Aralık’ta belirlenecek.

Gençlerbirliği Kulübü, Ankara’da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde yönetim kadrosunda değişikliklere gitti. Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kırmızı-siyahlı yönetimde iki kritik görevde değişim yaşandı.


Yeni yöneticiler göreve başladı

Açıklamada, başkan vekilliğine İsmail Geliç’in yerine Mehmet Selvi’nin getirildiği duyuruldu. Başkan yardımcılığı görevine ise Erhan Kızılmeşe’nin yerine Mücahit Şentürk atandı.


Kongre sürecinin takvimi

Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul kararı daha önce alınmıştı. Kulübün yeni yönetimi, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım’da seçilecek. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanmazsa kongre 6 Aralık’ta yeniden yapılacak.


Başkent ekibi yeni döneme hazırlanıyor

Ankara temsilcisi, hem sportif hem idari açıdan yeniden yapılanmayı hedeflerken, yapılacak seçim kulübün geleceği açısından kritik görülüyor. Yönetimdeki bu son değişiklikler de seçime giderken kulübün kurumsal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.







#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Mehmet Selvi
