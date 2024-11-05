Giovanni van Bronckhorst: İkisi de kadroda olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Cher Ndour, mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'nda soruları cevapladı.





Ndour'un açıklamaları şu şekilde:





"Zor bir maç olacak"





"Maalesef son iki maçımızı kaybettik. Avrupa Ligi'nde son maçta Lyon'u yendik. Galatasaray maçında iyi oynadık, Kasımpaşa maçı ise kabul edilemez. İyi bir reaksiyon verme zamanı. Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız. Malmö maçı zor olacak. Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun temposu yüksek bir takım. Onlardan daha kaliteliyiz. Taraftarımızın desteğiyle 3 puan almak istiyoruz."





Cher Ndour





van Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:





"Kasımpaşa maçı Galatasaray maçından farklıydı"





"Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı."





"Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz"





"Yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi yarın ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk."





"Rashica ve Paulista kadroda olacak"









"Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro Immobile yok, Milot Rashica ve Paulista takımdan ayrılardı. Ama biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy bizim için iyi seçenekler. Rashica ve Paulista bugün idmandaydılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i yarın göreceğiz."





Gabriel Paulista





"Rafa 10 numarada rahat hissediyor"





"Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi."





Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 4 asist kaydetti.





"Bir transfer dönemi daha gerekiyor"





"Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu."













"Maccabi maçı ne yazık ki sahamızda değil"





"3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırsınız. 3 iyi takımla karşılaştık, 2 maçı deplasmanda oynadık. Ajax maçında iyi oynamadık. Frankfurt maçında iyi oynadık ama kaybettik. Lyon'a karşı iyi bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir 3 puan aldık. Devamı için gidebiliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın da bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak. Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğinde savaşacağız gruplardan sonraki aşamalara geçmek için."









Musrati'nin durumu





"Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, yarınla aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli."





Al Musrati bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol attı.





"Ciro milli aradan sonra dönecek"





"En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufacık sorunları bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor."





"Son maçlarda yediğimiz gollerden mutsuzum"





"Son iki maçta yediğimiz gollerden dolayı değişim fikrim yok. Gol yeme konusuyla ilgili ben de mutlu değilim. Son maçlarda yediğimiz gollerden mutsuzum. Oyuncularımızla konuştum, onlar da insan. İnsanın doğasından gelişen bir şeyden dolayı onları suçlayamam. Önemli olan hatadan bir şeyler öğrenmektir. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Futbol, komplike bir oyun, üzerine düşünülmesi gereken çok şey var. Biz, bu sezon çok fazla kez olduğu gibi aynı ritmi tekrar göstermek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu."



















