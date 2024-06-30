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Spor

Gökhan İnler'den sitemkâr veda mesajı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese'de sportif direktörlük görevine getirilen Gökhan İnler, geçen sezon görev yaptığı Beşiktaş için veda mesajı paylaştı.

16:21 - 30/06/2024 Sunday
AA
Gökhan İnler, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.
Gökhan İnler, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan İnler, "Bugün aile ile vedalaşma vakti… Beşiktaş ile iki ayrı dönemde geçirdiğim süre içerisinde bugüne kadar faydalı olmak adına elimden gelen gayreti gösterdim. Maddi ve manevi çok fedakarlıklar yaptım ama bunu asla dile getirmedim. Kırgınlıklarım da oldu, zaman zaman belli dönemlerde şahıslar tarafından haksızlığa uğradığım da… Ancak hiçbir zaman bunlardan bahsetmedim çünkü sevdiğimin, Beşiktaş’ın zarar görmesini asla istemedim" ifadelerini kullandı.


"Hayatımın hiçbir döneminde maddi konuları öncelik etmedim" diyen Gökhan İnler, "Yalan haberler de yapıldı ama yine de sessiz kaldım çünkü Beşiktaş’ın benden önce daha önemli konuları olduğunu düşünerek gündem meşgul etmemeyi tercih ettim. Son dönemde bana gösterdiği yaklaşımla desteğini eksik etmeyen başkanımız Sayın Hasan Arat’a ve Sayın Mete Vardar’a çok teşekkür ederim. Ve elbette siyah beyazlı renkler altında olduğum ve olmadığım zamanda da mesajlarıyla bana sıcak yaklaşımlarını gösteren taraftarlarımıza yürekten teşekkür ederim. Hoşçakalın" görüşlerine yer verdi.






#Beşiktaş
#Gökhan İnler
#Udinese
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