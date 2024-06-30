Gökhan İnler'den sitemkâr veda mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan İnler, "Bugün aile ile vedalaşma vakti… Beşiktaş ile iki ayrı dönemde geçirdiğim süre içerisinde bugüne kadar faydalı olmak adına elimden gelen gayreti gösterdim. Maddi ve manevi çok fedakarlıklar yaptım ama bunu asla dile getirmedim. Kırgınlıklarım da oldu, zaman zaman belli dönemlerde şahıslar tarafından haksızlığa uğradığım da… Ancak hiçbir zaman bunlardan bahsetmedim çünkü sevdiğimin, Beşiktaş’ın zarar görmesini asla istemedim" ifadelerini kullandı.