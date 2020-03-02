SÜPER LİG

Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı

Süper Lig’de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş’ı da kadro dışı bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor'un Denizlispor maçı 11'i

Yeni Malatyaspor'un Denizlispor maçı 11'i

Fotoğraf: IHA

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-siyahlı yönetime çevrildi. Malatyaspor’da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.

Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.


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