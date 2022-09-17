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Gökhan Töre'ye asgari ücret

Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, yeni takımında aylık 6 bin 471 TL kazanacak. Tecrübeli futbolcunun performansı yükselirse, alacağı ücrete zam yapılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Gökhan Törenin Adana Demirspordaki maaşı ne kadar?
Gökhan Töre eski performansına dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon lira ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen kanat oyuncusu Gökhan Töre, yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan Töre'nin Akdeniz ekibiyle dikkat çeken bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre; deneyimli futbolcu, büyük bir fedakarlık yaparak kulübüyle 'asgari ücret' karşılığı anlaştı.

Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın da bu bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.

Performansına göre zam alacak

Gökhan Töre, Adana Demirspor'dan 'asgari ücret'; yani 6 bin 471 lira ücret alacak. Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu. Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak.

Performansa dayalı ücret sistemiyle birlikte Gökhan Töre'nin hem iyi form tutması hem de takıma daha fazla katkı sunması için böyle özel bir anlaşmaya gidildiği öğrenildi.

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