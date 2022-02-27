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Gol yağmurunda kazanan Hatayspor

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gol yağmurunda kazanan Hatayspor
Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 27. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda oynanan maçında, 39 puanı buluna Atakaş Hatayspor sahasında 17 puanla ligin dibine demir atan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Hatay ekibinin 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Hatayspor'un gollerini 21, 34 ve 84. dakikalarda Ayoub El Kaabi, 25. dakikada Yassine Benzia ve 89' St. Louis kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri 70 ve 80. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Nouha Dicko'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 42'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor 17 puanda kaldı. Malatya ekibi ligde 17 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.
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