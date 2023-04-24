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Spor

Gomis'ten Okan Buruk'un iddiasını yalanladı: Sırtım ağrıyor

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, teknik direktör Okan Buruk'un kendisiyle ilgili ortaya attığı iddiayı yalanladı. Fransız golcü, "Karagümrük maçının sonucundan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim" dedi.

09:00 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Okan Buruk'un maçın ardından Gomis'le ilgili sözleri gündem olmuştu.

Okan Buruk'un maçın ardından Gomis'le ilgili sözleri gündem olmuştu.

Bafetimbi Gomis, teknik direktör Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.


Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Karagümrük maçının sonucundan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."





#Galatasaray
#Bafetimbi Gomis
#Okan Buruk
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