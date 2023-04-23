Galatasaray'da Gomis gerçeği: Sezonun son bölümünde oynamayacak

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu söyledi. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi."