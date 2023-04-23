Galatasaray'da Gomis gerçeği: Sezonun son bölümünde oynamayacak

Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü
Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in bundan sonraki maçlarda oynamak istemediğini açıkladı.
"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu söyledi. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi."
Karagümrük maçında forma giymeyen oyuncunun son idmanlara bel ağrıları nedeniyle çıkmadığı belirtilmişti. Gomis, özellikle sezonun başındaki maçlarda gösterdiği performansla takımının liderliğine katkıda bulunmuştu.