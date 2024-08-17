GÖZTEPE - FENERBAHÇE CANLI SKOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci maçından galip gelerek puanını 6'ya yükseltmek istiyor.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Nazım, Koray, Heliton, Dismas, Djalma, Yalçın, Solet, Dennis, Kubilay, Romulo.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.