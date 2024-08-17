|
Spor

Göztepe - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:46 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Göztepe - Fenerbahçe
Göztepe - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci maçından galip gelerek puanını 6'ya yükseltmek istiyor.


Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


GÖZTEPE - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Nazım, Koray, Heliton, Dismas, Djalma, Yalçın, Solet, Dennis, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.


GÖZTEPE - FENERBAHÇE CANLI SKOR



#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin işçiye kadro müjdesi! Maddeler tek tek listelendi: Taşeron, belediye şirket, Bağkur prim indirimi, TYP’liler...