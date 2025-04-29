Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Göztepe Voleybol Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı

14:0929/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Göztepe Voleybol Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı
Göztepe Voleybol Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol, son olarak Nilüfer Belediyespor’da forma giyen pasör Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Nilüfer Belediyespor’da forma giyen pasör Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattığını duyurdu.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu genç oyuncu Nazlı Eda Kafkas ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Eda" ifadelerine yer verildi.


Göztepe Voleybol’un Nilüfer Belediyespor’dan transfer ettiği Nazlı Eda Kafkas, Galatasaray Daikin, Yeşilyurt, V.Bank ve alt yaş milli takım formalarını da giydi.

#Göztepe Voleybol
#Sultanlar Ligi
#Nazlı Eda Kafkas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin tarihi ve kültürel yürüyüş rotaları: Keşfetmeniz gereken 5 yol