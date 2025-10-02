Yeni Şafak
Göztepe'de Dennis'in değeri katlanıyor

13:162/10/2025, Perşembe
DHA
Süper Lig'de pazar günü evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de orta saha oyuncusu Anthony Dennis değerine değer katıyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarı-kırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Nijeryalı oyuncu her sezon fiyatını kat kat artırdı. Göztepe'ye 2022 yılında gelen Dennis'in değeri 25 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.



Verilere göre geçtiğimiz mart ayında 2 milyon Euro değer gören Dennis, haziran ayında 4 milyon Euro, eylülde ise 5 milyon Euro'yu gördü. Yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu 548 dakika süre alırken, 2 kez da ağları sarstı ve takımının en skorer oyuncusu oldu.

