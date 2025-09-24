Göztepe’de gözler Ibrahim Sabra’nın üzerinde

Göztepe, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Romulo’yu 25 milyon Euro ve Emersonn’u da 3 milyon 200 bin Euro’ya satan İzmir ekibi, şimdi de 2005 doğumlu Ibrahim Sabra’yı vitrine çıkardı. Ürdünlü oyuncu, henüz ilk 6 hafta itibarıyla ilk 11 başlamazken oynadığı 4 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.





19 yaşındaki patlamasını da Beşiktaş’a karşı yaptı. 84. dakikada oyuna dahil olan Ibrahim Sabra, sadece 39 saniye sonra röveşata golüne imza attı. Böylece genç forvet, sarı-kırmızılı formayla ilk skor katkısını verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov’un da Sabra’ya bundan sonraki karşılaşmalarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.





Maliyeti 150 bin Euro

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe, düşük maliyetle iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş maçına damga vuran Ibrahim Sabra, Ürdün ekibi Al Wehdat’tan sadece 150 bin Euro karşılığında transfer edildi. İzmir ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu birkaç senede gelişimine katkı sağlayarak tıpkı Emersonn ve Romulo gibi bonservisle satarak para kazanmayı hedefliyor.





Oyuncunun hırsı tam not aldı