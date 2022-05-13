Göztepe’de Mehmet Sepil sessizliğini bozdu

Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla buluşan Sepil, merak edilen soruları da cevapladı.

Göztepe'nin yabancı yatırımcılara karşı birçok cazibesi var. Biz dernek değil, anonim şirketli yapıda bir kulübüz. Sürekli başkanı değişen bir kulüp değiliz. Yabancıların geleceği yerler bizim gibi kulüpler. Bizim çok iyi taraftar kitlemiz var. Yabancı yatırımcılar için bu çok önemli. Tribünde de büyük heyecan olmalı. Bomboş statlarda, futbolcuların ne konuştuğunu duyduğumuz maçlar oynanıyor. Dünyada bu tür kulüplere talip yoktur" diye konuştu.

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"En ciddi yatırımcı Danimarkalılar oldu"

"Dünyadan, birçok değişik ülkeden, Avrupa ve Amerika'dan birçok fonla görüştük. Bu görüşmeler daha profesyonel ve uzun sürüyor. Bunların en çok ilerlemiş olanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen oldu. Birkaç kere Türkiye'ye geldiler. Detaylı incelemelerde bulundular. Bu ilerleyen konuşmalarda sonuç alamadık. Bunun nedeni küme düşmemizdi.

"Erken bırakmasaydım kaosa girerdik"

"Benim için kolay olmadı. Mart ayında da açıklama yaptım. Mesai arkadaşlarım da beni eleştirdi. Rekabet varken bu kararı almamın doğru olmadığını söylediler. Bu sezonun bitmesiyle beraber yaklaşık 3 hafta sonra top başı yapılacak. Lig bitiminde ben gitsem 3 hafta sonra Göztepe'yi yönetecek yeni bir yapılanma olamazdı.

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"Abramovich balonu çıktı"

"Yurt dışından ilgi oldu ama ilgi Türkiye ağırlıklı oldu. Abramovich balonu çıktı. İlk çıkışı İngiliz gazetelerinden oldu. Niyet okudular. Abramovich Türkiye'de uzun zaman geçirdi ama amacı Göztepe'yi almak değildi. Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğuydu. Abramovich'le hiç görüşmedim. Sadece İngiltere'de Chelsea maçında elini sıktım. Sonra Türkiye'de bir balon çıktı. 'Sepil, cuma anlaşıyor' dediler. Amerika'daydım 150 mesaj geldi. Herkes Abramovich'i soruyor. Anında açıklama yaptık. Benim FIFA ile dosyam yoktur, benim öngörülen ödemelerim vardır. Biz Göztepe'yi borçsuz kulüp olarak devrederiz diyoruz."

"TFF başkanlığına niyetim yok"

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı baştan yaratılmalı. Spor Yasası ise gayet olumlu oldu. Benim için birinci öncelik Göztepe. TFF başkanlığı gibi bir niyetim yok."

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"Benim için futbol bitmiştir"

Aptal yerine konduğum zamanlar oldu. Biz yanlış oyuncu da seçebiliriz. Ancak herkes de aynaya baktığında kendini görsün. Okan Buruk ve İlhan Palut ikisi de giderken ağladı. Adamlar beni korumak için ayrıldılar. Ben oyuncu seçme hatası yaptım, hele ki bu sene aldığım oyuncu seçimlerinde hata yaptım. Ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunun bedeli birinci günden futbolculara yüklenmek mi ? Okan Buruk bizden ayrıldı. Akhisarspor'u kupa şampiyonu yaptı, İlhan Palut'un başarısı ortada. Bunları ben mi gönderdim?. Benim için futbol bitmiştir."







