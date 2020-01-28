Göztepe'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' başvurusuna tepki

Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) kural hatası başvurusu yaptığını hatırlattı. Kural hataları nedeniyle maç tekrarının Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durum olduğunu belirten Papatya, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede daha önce kural hatasından böyle bir maç tekrarı yaşanmamıştır. 62 sezonluk lig tarihimizde ise 4 kere maç tekrarı yapılmış, bu tekrarlar fahiş hakem hatalarının ardından gerçekleşmiştir. Pazar günü oynadığımız karşılaşmada ise futbolcu sağlığının tehlikede olduğu bir anda maçın hakemi sağlık gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve ardından takdir hakkını kullanarak topu takımımıza vermiştir. Bu olayın ardından tam 1,5 dakika sonra ise gol olmuştur. Bu süreçte top mesafe kat etmiş, yapılan faul üzerine oyun durmuş ve yeniden başlamıştır. 1,5 dakika içinde aynı şekilde biz de topu kaptırabilir ve gol yiyebilirdik. Bunun ardından gidip maç tekrarı için başvuru mu yapacaktık? Bu gerçekten trajikomik bir durumdur. Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye'de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir."

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir." denildi.Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF'ye başvuracaklarını belirterek, "Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz." ifadesini kullanmıştı.Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.https://t.co/FahHbI8a79— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 28, 2020

Talat Papatya, yeni statları Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçta galibiyet alan sarı-kırmızılı ekibin, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ettiğini de belirtti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunmuş, siyah-beyazlı kulüp, bugün TFF'ye resmi başvuruyu yapmıştı.