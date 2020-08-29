Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu

Galatasaray'da orta sahaya takviye beklenirken, sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen kanat oyuncusu Halil Akbunar'la ilgilendiği belirtildi.

TRT Spor'un haberinde göre Fatih Terim’in Halil’i kadroda görmek istediği ancak İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

Linnes artı para

Göztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.

Freiburg da peşinde





26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden 1 milyon 300 bin euro talep ettiği vurgulandı.

Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı.