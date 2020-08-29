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Göztepeki Halil Akbunar Galatasaray'a mı transfer olacak?

Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı gündemine aldı. İzmir ekibinin transfer için Martin Linnes artı para istediği aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Halil'in Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Halil'in Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray'da orta sahaya takviye beklenirken, sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen kanat oyuncusu Halil Akbunar'la ilgilendiği belirtildi.

TRT Spor'un haberinde göre Fatih Terim’in Halil’i kadroda görmek istediği ancak İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

Linnes artı para

Göztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.

Halil Akbunar süratiyle dikkati çekiyor.
Halil Akbunar süratiyle dikkati çekiyor.

Freiburg da peşinde


26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden 1 milyon 300 bin euro talep ettiği vurgulandı.

  • Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı.

Halil'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro
Halil'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro

Arda Turan kaptan oldu, Digane harika bir gol attı: İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti
Arda Turan kaptan oldu, Digane harika bir gol attı: İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Kaptan ArdaDokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.Maçın tek golü Diagne'denSarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya farklı 11Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.Galatasaray-İstanbulspor maç özeti;Video: Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)

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