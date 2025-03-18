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Göztepe'nin şampiyonluk kupası müzede

Göztepe'nin şampiyonluk kupası müzede

16:3618/03/2025, Salı
IHA
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Sporcular kupanın önünde objektiflere poz verdi.
Sporcular kupanın önünde objektiflere poz verdi.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nden Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe Voleybol’un kupası, yapılan törenle Gürsel Aksel Stadyumu’nda bulunan müzeye koyuldu.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nden Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe Voleybol, şampiyonluk kupasını düzenlediği törenle Gürsel Aksel Stadyumu’nda bulunan müzesine koydu.


Kupa seremonisinde açıklamalarda bulunan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Bizim için önemli bir hayaldi. 100. yıl ile bunu birleştirmek çok önemliydi. 20 yıldır Sultanlar Ligi seviyesinde temsili olmamıştı. Kadınlar voleybolunun artık Türkiye’de geldiği nokta belli. Bugün futboldan sonra en fazla izlenen hatta belli bir yaş grubunun üzerinde en fazla izlenen bir branşımız bu. Bizim, Sultanlar Ligi’ne çıkmamız tarihi bir başarıdır. Göztepe için önemli bir başarı. Göztepe’nin hedefleri için çok önemli bir mihenk taşı. Biz bir spor kulübü olduğumuzu hep söylüyoruz. Sadece bir futbol kulübü değiliz, spor kulübüyüz" dedi.


Güneyligil: "Ekibime ve oyuncularıma teşekkür ederim"

Ekibine ve oyuncularına teşekkür eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, "Zor zamanlarda yaşadık Ama zor zamanların üstesinden soğukkanlılıkla gelmeyi başardık. Aramızda olamayan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Pınar’a, İrem’e çok fazla emekleri var. Şu anda çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.




#Göztepe Voleybol
#Sultanlar Ligi
#Mehmet Sepil

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