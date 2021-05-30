Spor Göztepeye Yunan golcü Transferi imzaya kaldı
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Göztepe'ye Yunan golcü: Transferi imzaya kaldı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Panathinaikos'tan Argyris Kampetsis'i kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi DHA
Göztepeye Yunan golcü: Transferi imzaya kaldı
1.86 boyundaki Kampetsis, iki ayağını da kullanabiliyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı.

Sportif direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi.

  • Almanya'da Borussia Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen

    Kampetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.

Kampetsis, Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Kampetsis, Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

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