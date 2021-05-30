Göztepe'ye Yunan golcü: Transferi imzaya kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı.
Sportif direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi.
- Almanya'da Borussia Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen
Kampetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.