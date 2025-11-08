Yeni Şafak
Gürcistan ve Türkiye maçı öncesi İspanya'da şok karar: Fuente'nin 'bizim için çok önemli' dediği yıldız kadroda yok!

Gürcistan ve Türkiye maçı öncesi İspanya'da şok karar: Fuente’nin ‘bizim için çok önemli’ dediği yıldız kadroda yok!

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Gürcistan ve Türkiye maçı öncesi İspanya'da şok karar
Gürcistan ve Türkiye maçı öncesi İspanya'da şok karar

2026 Dünya Kupası Elemelerinde Milli Takımımız grup aşamasının son maçında İspanya ile karşılaşacak. İspanya’da teknik direktör Luis de la Fuente, Gürcistan maçı öncesinde çarpıcı bir karar aldı ve golcü futbolcuya kadroda yer vermedi. Detaylar haberimizde.

Como'da bu sezon gole hasret kalan Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almadı.

MORATA KADRODA YOK!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gürcistan ve Türkiye maçları için açıkladığı aday kadroda Morata'ya yer vermedi.

33 yaşındaki futbolcunun durumu için konuşan Luis de la Fuente, "Morata bizim için hala aynı derecede önemli bir oyuncu. Diğer oyuncuları da görmek istedik. Morata ile ilgili bir sorun yok. O da bunu biliyor ve durumu anlıyor." ifadelerini kullandı.

Como'da bu sezon 12 maçta süre bulan Morata, gol sevinci yaşayamadı. Morata, 1 asistle skor katkısı verebildi.



