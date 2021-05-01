Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor GZT Giresunspor kazandı, Akhisarspor küme düştü
FUTBOL FUTBOL

GZT Giresunspor kazandı, Akhisarspor küme düştü

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 kaybeden Akhisarspor, ligin bitimine 1 hafta kala küme düşen son takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor kazandı, Akhisarspor küme düştü
​GZT Giresunspor-Akhisarspor karşılaşmasından bir kare

TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Ligin hem zirvesini hem de dibini ilgilendiren mücadeleyi GZT Giresunspor 3-0 kazandı.

Alınan bu mağlubiyetin ardından Akhisarspor, ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla küme düşen son takım oldu. Daha önce Ankaraspor ve Eskişehirspor'un küme düşmüştü.

GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Traore, 36. dakikada Balde ve 69. dakikada Nalepa kaydetti. Bu galibiyetin ardından GZT Gireunspor puanını 67'ye yükseltti. 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.

  • Süper Lig'e çıkma yarışında Adana Demirspor, GZT Gireunspor ve Samsunspor aynı puanda yer alıyor.
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.