GZT Giresunspor kazandı, Akhisarspor küme düştü

TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Ligin hem zirvesini hem de dibini ilgilendiren mücadeleyi GZT Giresunspor 3-0 kazandı.

Alınan bu mağlubiyetin ardından Akhisarspor, ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla küme düşen son takım oldu. Daha önce Ankaraspor ve Eskişehirspor'un küme düşmüştü.

GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Traore, 36. dakikada Balde ve 69. dakikada Nalepa kaydetti. Bu galibiyetin ardından GZT Gireunspor puanını 67'ye yükseltti. 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.