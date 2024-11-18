Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçı öncesi kötü haberi verdi

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek.





Müsabaka öncesinde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.





Hakan Çalhanoğlu şöyle konuştu:

'Eski sakatlığım geri geldi'

"Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım."





'En önemlisi kaybetmemekti'

"Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim."





'Biz ona 'Burada kalacaksın' dedik'

"11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük Bir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum."





'Onları korumaya çalışacağım'

"Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Ben olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum."



















