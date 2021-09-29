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Haksız kart 10 kişi bıraktı

Süper Lig'de bu hafta yine hakem hataları ön plana çıktı. Halis Özkahya, Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u ağırladığı mücadelede, Hüseyin Türkmen'e haksız bir şekilde kırmızı kart gösterirken; Abdulkadir Bitigen ise Kim Min-Jae'nin eline gelen pozisyonda penaltı vermek yerine oyunu devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haksız kart 10 kişi bıraktı
Halis Özkahya

Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile berabere kaldığı maçta, uzatmalar dahil son 20 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Hakem Halis Özkahya, 75. dakikada Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen’i ikinci sarı karttan ihraç etti.

Tereddüt bile etmedi

Pozisyona bakıldığında ise, hakem hocalarının ve hakem yorumcularının kararın hatalı olduğunu dile getirdikleri görüldü. Babacar’ın çapraz pozisyonda Hüseyin’e çarpıp düşmesinde ikinci sarı kart kararının yanlış olduğu fikri futbol kamuoyunda ortak görüş olarak ön plana çıktı. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, tereddüt etmeden ikinci sarı-kartını çıkarttı ve bordo-mavilileri 10 kişi bıraktı.

VAR'lar yine yoktu

Haftanın öne çıkan diğer iki tartışmalı kararından biri ise Hatayspor-Fenerbahçe maçında yaşandı. Hatayspor atağında, Kim Min-Jae uzanarak topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ancak bu sırada top Güney Koreli oyuncunun eline çarptı ve kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen ve VAR Hakemi Koray Gençerler pozisyonda ihlal görmediler ve oyun devam etti.

  • Haftanın diğer öne çıkan hatasına, Galatasaray-Göztepe maçında şahit olduk. Maçın 75. dakikasında Lourency’nin ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk’e attığı dirsek ciddi bir sakatlığa neden olabilirdi. Hakem Ali Şansalan, karambol içerisinde pozisyonu kaçırdı ancak VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu da devreye girmeyerek ciddi bir hataya imza attı.

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