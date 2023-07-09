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Spor

Halil tamam sıra savunmada

İngiltere ekibi Brentford'da forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu imza için İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sıra stoper hattına geldi. Southampton'dan Lyanco, Braga'dan Tormena ile bonservisleri elinde olan Mina ve Amartey Siyah-beyazlı takımın listesindeki isimler.

09:25 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Lyanco - Halil Dervişoğlu

Lyanco - Halil Dervişoğlu

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör şenol Güneş'in de takımda görmek istediği, Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu ile imza aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.


Beşiktaş, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve başarı bonusu olarak 500 bin Euro verecek.


İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu ile görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor, Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.


Tekliflere cevap bekleniyor

Beşiktaş yönetimi şimdi ise ağırlığını defans hattına verecek. Faslı stoper Romais Saiss'in takımdan ayrılma ihtimalini de düşünen yönetim, Southampton'ın 8 milyon Euro istediği Brezilyalı Lyanco için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Gündemde olan bir diğer isimse Braga'dan Vitor Tormena.


Portekiz ekibi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek futbolcu için 4 milyon Euro bonservi bedeli isterken Beşiktaş 2.5 milyon Euro önerdi. Everton ile sözleşmesi biten Yerry Mina ve Leicster City ile yolları ayrılan Daniel Amartey de adaylar arasında.




#Beşiktaş
#Halil Dervişoğlu
#Transfer
1 saat önce
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