Halil tamam sıra savunmada

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör şenol Güneş'in de takımda görmek istediği, Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu ile imza aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.





Beşiktaş, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve başarı bonusu olarak 500 bin Euro verecek.





İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu ile görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor, Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.





Tekliflere cevap bekleniyor

Beşiktaş yönetimi şimdi ise ağırlığını defans hattına verecek. Faslı stoper Romais Saiss'in takımdan ayrılma ihtimalini de düşünen yönetim, Southampton'ın 8 milyon Euro istediği Brezilyalı Lyanco için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Gündemde olan bir diğer isimse Braga'dan Vitor Tormena.





Portekiz ekibi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek futbolcu için 4 milyon Euro bonservi bedeli isterken Beşiktaş 2.5 milyon Euro önerdi. Everton ile sözleşmesi biten Yerry Mina ve Leicster City ile yolları ayrılan Daniel Amartey de adaylar arasında.











