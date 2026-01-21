Yeni Şafak
Halil Umut Meler Avrupa Ligi maçını yönetecek

15:0221/01/2026, Çarşamba
IHA
Halil Umut Meler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç yönetti.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Feyenoord ile Sturm Graz arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasında düdük çalacak.

Hollanda’nın Feyenoord ve Avusturya’nın Sturm Graz takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Hollanda’nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.


Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert AVAR olarak görev yapacak.





