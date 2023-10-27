Hari Vukas: Rakibimiz hak etti

UEFA Konferans Ligi D Grubu 3.hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Maç sonu yardımcı antrenör Hari Vukas, basın toplantısında konuştu.





Hari Vukas'ın açıklamaları:

'Bodo hak etti'

"Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi"





'Maçı çeviremedik'

"Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz"





'Anlatmama gerek yok'

"Aslında zor maçlar oynadık. Deplasmandaki Galatasaray maçı ne kadar zor, anlatmama gerek yok. Bodo, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratıyor. Kötü sonuçlar aldık ama unutmak, pozitif bakmak zorundayız. 2 maç kaybettik ama toparlanmak için birkaç günümüz var. Bu kötü durumu pozitife çevirmeliyiz"



















