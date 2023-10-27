|
Spor

Hari Vukas: Rakibimiz hak etti

Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Maç sonu konuşan yardımcı antrenör Hari Vukas, fırsatları Bodo-Glimt'in değerlendirdiği ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

00:33 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 00:37 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hari Vukas

Hari Vukas

UEFA Konferans Ligi D Grubu 3.hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Maç sonu yardımcı antrenör Hari Vukas, basın toplantısında konuştu.


Hari Vukas'ın açıklamaları:
'Bodo hak etti'

"Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi"


'Maçı çeviremedik'

"Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz"


'Anlatmama gerek yok'

"Aslında zor maçlar oynadık. Deplasmandaki Galatasaray maçı ne kadar zor, anlatmama gerek yok. Bodo, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratıyor. Kötü sonuçlar aldık ama unutmak, pozitif bakmak zorundayız. 2 maç kaybettik ama toparlanmak için birkaç günümüz var. Bu kötü durumu pozitife çevirmeliyiz"






#Beşiktaş
#Hari Vukas
#UEFA Konferans Ligi
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!