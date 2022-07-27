Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic ikinci maçında ikinci golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, İtalyan ekibi Selernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takımının eşitlik golünü attı.
Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren oyuncu ikinci maçında da gol atma başarısı gösterdi. Haris Seferovic'in golü sosyal medyada gündem haline geldi.
İşte Seferovic'in Galatasaray formasıyla attığı ikinci gol;
Galatasaray - Salernitana hazırlık karşılaşmasında skora eşitliği getiren gol Haris Seferoviç'den geldi. pic.twitter.com/WmsPAm99RL
Galatasaray - Salernitana hazırlık karşılaşmasında skora eşitliği getiren gol Haris Seferoviç'den geldi. pic.twitter.com/WmsPAm99RL— D-Smart Spor (@spor_smart) July 27, 2022