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Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic ikinci maçında ikinci golünü attı

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında İtalyan ekibi Selernitana ile karşılaştı. Sarı kırmızılılarda yeni transfer Haris Seferovic ikinci maçında ikinci golünü attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haris Seferovic gol izle: Galatasaray-Selernitana gol izle
Haris Seferovic - Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, İtalyan ekibi Selernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takımının eşitlik golünü attı.

Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren oyuncu ikinci maçında da gol atma başarısı gösterdi. Haris Seferovic'in golü sosyal medyada gündem haline geldi.

İşte Seferovic'in Galatasaray formasıyla attığı ikinci gol;
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