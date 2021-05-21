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Hasic hayalindeki takımı açıkladı

Siyah-beyazlı takımın Boşnak futbolcusu Ajdin Hasic, rüya gibi bir sezonu tamamladıklarını belirterek, "Beşiktaş bu sene gençlerin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini gösterdi" dedi. Genç futbolcu, hayalinin ise Barcelona’da oynamak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Hasic hayalindeki takımı açıkladı
Ajdin Hasic, şampiyonluk kutlamalarına ülkesinin bayrağıyla çıktı.

Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic, iki kupa ile tamamladıkları sezonu değerlendirdi.

Rüya gibi bir sezonu geride bıraktıklarını belirten genç futbolcu, "19 yaşımda, ilk sezonumda duble yaptığım için çok mutluyum. Bir rüya gerçek oldu. İlk rüyam böyle bir takımda oynamaktı. Bu sezon da takımıma iki golle katkı verebildim. Ne yazık ki şanssız bir sakatlık yaşadım ama seneye en iyi şekilde dönüp, bu başarıyı tekrarlamak istiyorum" dedi.

Türkiye Kupası’nı kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı sevinç gösterisine değinen Hasic, "O an inanamadım. Herkes çok mutluydu, herkes birbirine koşuyordu. İnanılmaz bir andı. Rüyaların gerçek olduğu bir andı. Türkiye Kupası her zaman önemli ve ciddi bir kupa olmuştur. Önemli maçlar da oynadık. Başakşehir maçında 120 dakika oynadık. Bir önceki turda penaltılarla kazandık. Hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmaktı ve kazandık. O kupanın da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Hasic'in Türkiye Kupası'yla pozu
Hasic'in Türkiye Kupası'yla pozu

"Daha fazlasını yapmak istiyorum"

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 12 maçta 301 dakika süre alan ve bu mücadelelerde 2 gol kaydeden Hasic, gelecek sezon iyi bir kariyer hedeflediğini belirtti. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart’ta yaptığı mücadelede çapraz bağından sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıl elinden gelenin daha fazlasını vermek istediğini belirterek, "Önceliğim sağlığıma kavuşmak ve takıma hazır olarak geri dönmek. Yaptıklarımdan daha fazlasını yapmak istiyorum" dedi.

"Hayalim Barcelona’da oynamak"

Messi’nin hayranı olduğunu söyleyen Hasic, "Çocukken Ronaldinho’yu izleyerek büyüdüm. Şu an futbol oynamıyor ama. Örnek vereceğim isim Messi. Çok becerikli bir oyuncu. Onu izlerken çok şey öğreniyorum. Driplingleri olsun topla becerileri olsun çok iyi. Hayalim Barcelona’da oynamak. Öncelikle kendi milli takımımda sonra da Barcelona’da oynamak istiyorum" dedi.

Bosna Hersek Milli Takımı'na da değinen Hasic, "Milli takımla daha da başarılı olabiliriz. Birazcık şansa ihtiyacımız var. Yeni katılan isimler genç. Daha yetenekli futbolcular geliyor. Başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Hasic'in Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hasic'in Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Ersin bu sene ligin en iyi kalecisi oldu"

Genç futbolcularla başarının gelebileceğini gösterdiklerini belirten Boşnak futbolcu, "Beşiktaş bu sene gençlerin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini gösterdi. Rıdvan ve Ersin özelinde bunu görüyoruz. Ersin’i bu sene ligin en iyi kalecisi olarak adlandırıyorum. Umarım seneye daha da fazla genç futbolcuyla mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Hasic, teknik direktörleri Sergen Yalçın hakkında ise "Sergen hoca geldiğinden beri hocalıkta ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Çift kupa ile kanıtladı bunu zaten. Önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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