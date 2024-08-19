Mersin'de kazanan çıkmadı.
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson atarken Kasımpaşa adına skoru belirleyen golü 90+1. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Hatayspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
44 dakika önce