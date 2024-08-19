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Spor

Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı |ÖZET

Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Hatayspor - Kasımpaşa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:04 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:08 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin'de kazanan çıkmadı.
Mersin'de kazanan çıkmadı.

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson atarken Kasımpaşa adına skoru belirleyen golü 90+1. dakikada Nuno da Costa kaydetti.


HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Bodrumspor maçının özeti izlemek için


HATAYSPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Hatayspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
44 dakika önce
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