Hatayspor 10 kişi kaldığı karşılaşmada konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Boutobba, 55. dakikada Burak Yılmaz ve 65. dakikada Kilama attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Boutobba, 55. dakikada Burak Yılmaz ve 65. dakikada Kilama kaydetti.
Hatayspor'da Francisco Calvo 78. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sivasspor'un gollerini 23. dakikada Fode Koita ile 58. dakikada Rey Manaj attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 19'a yükselterek 18. sırada kaldı. Sivasspor 27 puanla
16. sıraya geriledi.