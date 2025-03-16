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10 kişi Hatayspor Sivasspor'u mağlup etti | ÖZET

10 kişi Hatayspor Sivasspor'u mağlup etti | ÖZET

18:0516/03/2025, Sunday
G: 16/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Hatayspor'un gol sevinci.
Hatayspor'un gol sevinci.

Hatayspor 10 kişi kaldığı karşılaşmada konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Boutobba, 55. dakikada Burak Yılmaz ve 65. dakikada Kilama attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Boutobba, 55. dakikada Burak Yılmaz ve 65. dakikada Kilama kaydetti.


Hatayspor'da Francisco Calvo 78. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Sivasspor'un gollerini 23. dakikada Fode Koita ile 58. dakikada Rey Manaj attı.


Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 19'a yükselterek 18. sırada kaldı. Sivasspor 27 puanla

16. sıraya geriledi.


HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
Hatayspor - Sivasspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Hatayspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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