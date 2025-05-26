Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hatayspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

Hatayspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

13:3426/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Onur Özütoprak.
Onur Özütoprak.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında bugün oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın kapanış maçında bugün saat 20.00’de oynanacak Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR’ı belli oldu. Söz konusu karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.


Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da da Mehmet Kısal yer alacak.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Hatayspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ: TÜRKŞEKER 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?