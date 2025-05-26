Hatayspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın kapanış maçında bugün saat 20.00’de oynanacak Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR’ı belli oldu. Söz konusu karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.