ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Hatayspor-Galatasaray maçında olay çıkartan karar

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında olay bir karar verildi. Ev sahibi ekibin attığı 4. golden önce topun çizgiyi geçip geçmediği tartışması yaşandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında topun sahanın içerisinden çevrildiği belirtildi ve gol kararı verildi. Öte yandan kaleci İsmail Çipe'nin golde yaptığı hata sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor.

Hatayspor.

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında tartışma çıkartan bir karar verildi.

Hatayspor'un 4. golünde topun dışarıdan çevrildiğini belirten yan hakemin aksine VAR'dan uyarı geldi. Topun içeriden çevrildiğini orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya aktaran VAR'ın kararı doğrultusunda gol kararı verildi.

Öte yandan Galatasaray'ın altyapısından yetişen İsmail Çipe'nin bu pozisyonda takımına yedirdiği gol sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İşte Galatasaray yedek kulübesinin tepkisini çeken o anlar;

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