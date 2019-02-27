Hatayspor-Galatasaray maçında olay çıkartan karar

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında tartışma çıkartan bir karar verildi.
Hatayspor'un 4. golünde topun dışarıdan çevrildiğini belirten yan hakemin aksine VAR'dan uyarı geldi. Topun içeriden çevrildiğini orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya aktaran VAR'ın kararı doğrultusunda gol kararı verildi.
Öte yandan Galatasaray'ın altyapısından yetişen İsmail Çipe'nin bu pozisyonda takımına yedirdiği gol sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
İşte Galatasaray yedek kulübesinin tepkisini çeken o anlar;
Çıktı mı çıkmadı mı? pic.twitter.com/fy34hhQWpL
Çıktı mı çıkmadı mı? pic.twitter.com/fy34hhQWpL— Goal Radar (@goalradarTV) 27 Şubat 2019
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