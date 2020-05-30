Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'nın en acı günü

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kaleci Ömer'in 6 aylık dünyaya gelen prematüre bebeğinin bugün vefat ettiği bildirildi.
Vefat nedeniyle tüm kulübün büyük üzüntü yaşadığı aktarılan açıklamada, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, Ömer ve Özlem Alıcı çiftine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da Twitter hesabından, kaleci Ömer Alıcı'ya başsağlığı dileyerek acısını paylaştığını kaydetti.
Bugün Özlem ve Ömer Alıcı kardeşlerimin 6 aylık bebeğini toprağa verdik. İnanın bu acıyı kelimelerle tarif edemiyorum. Kardeşlerime Allah’tan sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin.
Bugün Özlem ve Ömer Alıcı kardeşlerimin 6 aylık bebeğini toprağa verdik. İnanın bu acıyı kelimelerle tarif edemiyorum. Kardeşlerime Allah’tan sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin.— Mehmet Altıparmak (@AltparmakMehmet) 30 Mayıs 2020
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