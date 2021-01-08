​Henry Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor

2021 yılına iyi bir başlangıç yapamayan ve ligde çıktığı son 2 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılı takımın önceliği taraftarın göz bebeği Henry Onyekuru.
Anlaşma sağlandı
Galatasaray, son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncuyu 3. kez transfer etmek için Monaco ile anlaşma sağladı. Fransız kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilen Cimbom, ara transferin ilk bombasını Onyekuru ile patlatacak. Nijeryalı oyuncunun transferi için iki kulübün satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkıştığı öğrenildi.
- Sarın alma bedeli 4 milyon euro
- İki kulüp, ödeme planları konusunda pürüzleri gidermesi halinde Onyekuru’nun gelecek hafta sonu İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Onyekuru’yu kiralamak için 750 bin euro ödeyecek. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon Euro olacak. Fransa’da liglerin devre arasına girmesinin ardından Nijerya’ya giden Onyekuru, uzun zamandır özel hoca eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Onyekuru'nun menajerinden açıklama: "Monaco'dan kesin olarak ayrılacak. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem"
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Onyekuru'nun menajerinden açıklama: "Monaco'dan kesin olarak ayrılacak. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem"
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