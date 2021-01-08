​Henry Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor

2021 yılına iyi bir başlangıç yapamayan ve ligde çıktığı son 2 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılı takımın önceliği taraftarın göz bebeği Henry Onyekuru.

Anlaşma sağlandı

Galatasaray, son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncuyu 3. kez transfer etmek için Monaco ile anlaşma sağladı. Fransız kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilen Cimbom, ara transferin ilk bombasını Onyekuru ile patlatacak. Nijeryalı oyuncunun transferi için iki kulübün satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

Sarın alma bedeli 4 milyon euro

İki kulüp, ödeme planları konusunda pürüzleri gidermesi halinde Onyekuru’nun gelecek hafta sonu İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Onyekuru’yu kiralamak için 750 bin euro ödeyecek. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon Euro olacak. Fransa’da liglerin devre arasına girmesinin ardından Nijerya’ya giden Onyekuru, uzun zamandır özel hoca eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşandı.Teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönmek için Fransız ekibine rest çekti.Galatasaray için gelen teklifi reddettiSarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen tecrübeli spor yazarı Süleyman Rodop'un aktardığı bilgiye göre; Onyekuru, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi 'Galatasaray'dan başka yere gitmem' diyerek geri çevirdi.İki kulübün Nijeryalı futbolcu için masaya oturacağını bildiren Rodop, "Monaco 7 milyon euro istiyordu. Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3 milyon euro. Bu işin oluru yüksek" ifadelerini kullandı.Galatasaray'da flaş gelişme...Onyekuru Arabistan'dan gelen teklifi " Galatasaray'dan başka yere gitmem" diyeyerek reddetti. Monaco şimdi Galatasaray ile masaya oturuyor. Monaco 7 m € istiyordu.Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3m€.Bu işin oluru yüksek..— Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 4, 2021 Galatasaray'a 40 milyon euroluk ağır fatura