Hikmet Karaman'ın yeni adresi 1'inci Lig: Play-off mücadelesi verecek

Kenan Koçak’ın istifasının ardından Alagöz Holding Iğdır FK’de yeni dönem başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Karaman’a “hoş geldin” denilirken, yeni teknik adamın takımla birlikte play-off hedefi için mücadele edeceği belirtildi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’de 44 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hattına girebilmek için kritik bir süreçten geçiyor.

Deneyimli teknik adam son olarak Moldova temsilcisi FC Zimbru Chișinău’yu çalıştırmış ve Haziran 2025’ten bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.