Hikmet Karaman'ın yeni adresi 1'inci Lig: Play-off mücadelesi verecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Kenan Koçak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.
Kenan Koçak’ın istifasının ardından Alagöz Holding Iğdır FK’de yeni dönem başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Karaman’a “hoş geldin” denilirken, yeni teknik adamın takımla birlikte play-off hedefi için mücadele edeceği belirtildi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’de 44 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hattına girebilmek için kritik bir süreçten geçiyor.
Hikmet Karaman, yeni takımının başında ilk sınavını 16 Mart Pazartesi günü deplasmanda Bandırmaspor karşısında verecek.
Deneyimli teknik adam son olarak Moldova temsilcisi FC Zimbru Chișinău’yu çalıştırmış ve Haziran 2025’ten bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.