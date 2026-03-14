Son dakika penaltı kararı sonrası ortalık karıştı: Teknik direktör tüm yedek kulübesini soyunma odasına götürdü

15:4014/03/2026, Cumartesi
Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor - Konyaspor maçının son dakikalarında büyük tartışma.
Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor evinde Konyaspor'u konuk etti. Son dakikalarda hakem Cihan Aydın'ın Konyaspor'a verdiği penaltı kararı sonrası saha karıştı. Selçuk İnan yedek kulübesinde oturan herkesi soyunma odasına gönderdi. Hakem Cihan Aydın bu hareket sonrası Selçuk İnan'a kırmızı kart gösterdi. Maç Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Maçın son dakikalarında hakem Cihan Aydın'ın Konyaspor lehine verdiği penaltı kararı, saha içinde ve kulübede büyük gerginliğe yol açtı.

TÜM KULÜBEYİ SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, penaltı kararına sert tepki gösterdi. İnan, yedek kulübesindeki tüm oyuncuları ve personeli soyunma odasına gönderdi. Bu hareketin ardından hakem Cihan Aydın, Selçuk İnan'a kırmızı kart gösterdi.

Maç, Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Penaltı golüyle üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı. Olaylı pozisyon sonrası Kocaelispor cephesinde tepkiler devam ederken, Selçuk İnan'ın kırmızı kartı ve kulübeyi boşaltma hareketi, maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.



#Kocaelispor
#Konyaspor
#Süper Lig
