Hollanda - İsveç CANLI TRT 1 İZLE || Hollanda - İsveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? TRT frekans bilgileri ve ayarı…

Hollanda, 2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak. Hollanda - İsveç maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.