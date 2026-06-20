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Hollanda - İsveç CANLI TRT 1 İZLE || Hollanda - İsveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? TRT frekans bilgileri ve ayarı…

Hollanda - İsveç CANLI TRT 1 İZLE || Hollanda - İsveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? TRT frekans bilgileri ve ayarı…

18:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hollanda - İsveç canlı
Hollanda - İsveç canlı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken, F Grubu'nun kritik maçlarından birinde Hollanda ile İsveç kozlarını paylaşacak. İlk maçında Japonya ile berabere kalan Hollanda, İsveç karşısında ilk galibiyetini ararken, Tunus'u farklı mağlup eden İsveç ise liderlik için sahaya çıkacak. Peki, Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Hollanda - İsveç canlı izleme ekranı.

Hollanda, 2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak. Hollanda - İsveç maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - İsveç maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

HOLLANDA - İSVEÇ CANLI SKOR

HOLLANDA - İSVEÇ CANLI İZLE

Hollanda - İsveç maçını canlı izlemek için

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

TRT 1 frekans bilgileri

Hollanda - İsveç maçını TRT 1 ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler için Türksat 4A frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4






#Hollanda
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