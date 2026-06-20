Paraguay basını sınırı aştı: Milli Takım için olay manşetler!

Cronica: "Bu bizim Paraguay'ımız!"

"Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti."



