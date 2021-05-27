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Hüseyin Eroğlu'na Almanya'dan sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Eroğluna Almanyadan sürpriz talip
Hüseyin Eroğlu Altınordu'dan önce Bucaspor altyapısında görev almıştı.

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Hüseyin Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı.

Takımı 3. Lig'den TFF 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.

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