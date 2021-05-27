Hüseyin Eroğlu'na Almanya'dan sürpriz talip

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Hüseyin Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı.

Takımı 3. Lig'den TFF 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.

Oyuncularımız, kardeşlerimiz, bu toprakların çocukları 🇹🇷



Terinizin son damlasına kadar mücadele ettiniz, hepinize yürekten teşekkür ediyoruz!💙❤️



Önümüzde daha kazanılacak çok zaferler var!



Hiç durmadan devam: #BaşarıGelecek



Bu yolculuğun parçası olan herkese teşekkürler!❤️ pic.twitter.com/I20LBR4lUp REKLAM May 26, 2021