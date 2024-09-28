Hüseyin Yücel idmanı takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanı İkinci Başkan Hüseyin Yücel de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Ajax maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.