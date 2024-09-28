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Hüseyin Yücel idmanı takip etti

Hüseyin Yücel idmanı takip etti

17:1428/09/2024, Cumartesi
DHA
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Hüseyin Yücel & Giovanni van Bronckhorst
Hüseyin Yücel & Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanı İkinci Başkan Hüseyin Yücel de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Ajax maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gidecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Kayserispor

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