IIHF Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarın Lüksemburg ile karşılaşacak
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında A Milli Takım, yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye, 21-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda Lüksemburg'un yanı sıra Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Kırgızistan ile mücadele edecek.
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