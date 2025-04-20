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IIHF Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarın Lüksemburg ile karşılaşacak

IIHF Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarın Lüksemburg ile karşılaşacak

13:4020/04/2025, Pazar
AA
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IIHF Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarın Lüksemburg ile karşılaşacak
IIHF Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarın Lüksemburg ile karşılaşacak

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında A Milli Takım, yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye, 21-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda Lüksemburg'un yanı sıra Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Kırgızistan ile mücadele edecek.

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