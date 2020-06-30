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İkinci Mesut Özil vakası! İngiltere'de Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

İkinci Mesut Özil vakası! İngiltere'de Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı. Wisdom'un saldırı sonrasında soyulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu tedavi sonrasında taburcu edilecek. Andre Wisdom'a saldırı sonrasında akıllara yine İngiltere'de Mesut Özil ve Sead Kolasinac'e yapılan saldırı geldi.

Haber Merkezi AA
Andre Wisdom'un lige devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Andre Wisdom'un lige devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi. Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Andre Wisdom'un bir yakınını ziyaret etmek için gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradığı ve ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Fakat Wisdom'un hayati tehlikesi olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edileceği yazıldı.

  • İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.

İngiltere'de Mesut Özil'de saldırıya uğramıştı

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler, yıldız oyuncuları soymak istemiş ve arasında arbede yaşanmıştı.

Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi
Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil’in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediğinde bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.Boşnak futbolcu Sead Kolašinac, Mesut Özil&#39;in aracını çalmak isteyen ve yıldız futbolcuyu tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi ve Ada basınında günün kahramanı oldu. pic.twitter.com/kzrE26Qa7V&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 25, 2019

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı
Yeni Şafak

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı

Londra'da bir restoran çıkışında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yardıma gelen Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırdı. İki futbolcu da olayı yara almadan atlattı.

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