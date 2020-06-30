İkinci Mesut Özil vakası! İngiltere'de Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi. Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Andre Wisdom'un bir yakınını ziyaret etmek için gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradığı ve ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Fakat Wisdom'un hayati tehlikesi olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edileceği yazıldı.

İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ — Derby County (@dcfcofficial) June 29, 2020

İngiltere'de Mesut Özil'de saldırıya uğramıştı

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler, yıldız oyuncuları soymak istemiş ve arasında arbede yaşanmıştı.

Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil’in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediğinde bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.Boşnak futbolcu Sead Kolašinac, Mesut Özil'in aracını çalmak isteyen ve yıldız futbolcuyu tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi ve Ada basınında günün kahramanı oldu. pic.twitter.com/kzrE26Qa7V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 25, 2019