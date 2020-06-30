İkinci Mesut Özil vakası! İngiltere'de Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı
İkinci Mesut Özil vakası! İngiltere'de Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı. Wisdom'un saldırı sonrasında soyulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu tedavi sonrasında taburcu edilecek. Andre Wisdom'a saldırı sonrasında akıllara yine İngiltere'de Mesut Özil ve Sead Kolasinac'e yapılan saldırı geldi.
Haber MerkeziAA
Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi. Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Andre Wisdom'un bir yakınını ziyaret etmek için gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradığı ve ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Fakat Wisdom'un hayati tehlikesi olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edileceği yazıldı.
İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.
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