İlhan Palut: “Üst gruba yaklaşmak için kazanmak istiyorduk”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’yı konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut: "Çevirmek için oyuncularım efor sarf etti"

Karşılaşma öncesinde 3 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan İlhan Palut, “Bugün hem bu negatif seriyi bitirmek hem de 3 puan alıp yukarı gruba yaklaşmak, onlardan kopmama adına kazanmak istiyorduk. Maça baktığımız zaman oyun genelinde daha hakim oynayan bir Konyaspor takımı vardı. Kasımpaşa’nın maç boyunca Hajradinovic’in şutunu saymazsak pozisyonu yoktu. Tabii futbol hatalar oyunu. Beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ondan sonraki dakikalarda oyunu kurtarmak, çevirmek için oyuncularım efor sarf etti. Bu efor bizim için sadece 1 gol getirdi ve bir şekilde buradan beraberlikle ayrıldık. Çalışmalarımızı sürdürüp tekrar 3 puanlar kazanmaya ve üst sıralarda yer almaya, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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“Saha kenarı gerginlikleri hiçbir fayda getirmeyecek”

Maçın duraklama dakikalarında yaşanan gerginliklere de değinen Palut, “Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbolun içinde var. Bunlar sahada kalacak durumlar ama daha süremiz var. Lehimize çevirebileceğimiz bir maç var. Biraz daha sakin olmamız lazım. Evet kazanamamak üzerimizde baskı mı? Mutlaka baskı ama bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Saha kenarı gerginlikleri başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekecek” diye konuştu.

Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Konyaspor taraftarına sitem:



🗣"Onlar unutmuş olabilirler ama ben unutmadım. Düştü denilen Konyaspor'u ligde tuttum. Onlar ne kadar küfür etse de ben üslubumu bozmadan sadece bir serzenişte bulunuyorum. O günleri unutmasınlar" pic.twitter.com/GobnIGGcja REKLAM October 29, 2022





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