İlhan Palut: Taşın altına elimi sokmaya hazırım

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 20 Nisan'da dörderli gruplar halinde ve 27 Nisan'da da takım olarak çalışmalara başlamayı düşündüklerini ancak süreç nedeniyle bunu birer hafta ertelediklerini söyledi.

UEFA'nın ülke federasyonlarla yapacağı toplantının yanı sıra Türkiye'de 23 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi bu kararda etkili olduğunu kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"23 Nisan'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Şu anki yol haritamız, 27'sinde dörderli gruplar halinde çalışmalara başlayacağız. Mayıs başında da tüm takım olarak antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz. Bu süreçte tesisimiz açık, sosyal mesafeye uygun olarak birkaç oyuncumuz çalışmalarına devam ediyor. Haziran ortasında ligler başlayacak kararı çıkarsa, kararımızı revize edeceğiz. Biz şu anki planlamamızı ligin 7 Haziran haftası başlayacakmış gibi yaptık."

Soner Aydoğdu: Stadımıza doyamadık Şu an dünya ve ülke olarak virüsle mücadele edildiğini belirten Soner Aydoğdu, "Zor bir süreçteyiz. Bu dönemde mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyoruz. Market ihtiyacı olmadığı sürece dışarıya çıkmıyorum. Herkes mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürsün, bu süreci atlatacağız" dedi."Stadımıza doyamadık"Göztepeli taraftarlara seslenen Soner, "Biliyorum ki onlar bizi çok özledi, biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa sürede muhteşem stadımızda buluşacağız. O anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadımıza doyamadık. Güzel bir açılış yaptık. Ondan sonra aksilikler meydana geldi. Çaykur Rizespor maçı ertelendi, seyircisiz oynandı. Şimdi de koronavirüs çıktı. Bu salgını atlatıp taraftarımıza kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu."Yemek yapmayı öğrendim"Evde günlerinin yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki orta saha şunları söyledi:"Bu arada geç yatıp geç kalkıyorum. Normal sezonda erken yatıp erken kalkardım. Ancak idman olmadığı için geç yatıp kalkmaya alıştım şu süreçte. Çocuklarla vakit geçiriyorum. Onlarla etkinlikler yapıyorum. Ara ara yemekler yapıyorum. Elimden geldiğince yemekler, tatlılar yapıp zaman geçiriyorum. Güzel oluyor, yemek yapmayı öğrendim. Umarım salgın bir an önce biter."

"Taşın altına elimi sokmaya hazırım"

Palut, yeni futbol ekonomisinin oluşturduğu yeni ortamın ardından kulüp başkanı Mehmet Sepil'in teknik ekip ve futbolcularla konuşacağını düşündüğünü belirterek, "Bazı şeyler belli ki aynı kalmayacak, zor olacak. Ben İlhan Palut olarak konuşabilirim. Bu noktada benim elimden ne tür fedakarlık yapmak gerekiyorsa taşın altına elimi sokmaya hazırım" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında her anlamda futbol dünyasında değişimlerin yaşanacağına dikkati çeken Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte gelecek sezon için transfer konusunda hem squad ekibimizin hem bizim oyuncu izleme şansımız olmayacak. Lige ara verilmesinin ardından squad ekibinin izlediği oyuncular konusunda ekibimle beraber izleme yaptık ve listeyi daralttık. Elbette hazırlığımız var, ama bunun için hem yönetim kuruluyla görüşeceğiz hem de yönetim kurulunun mevcut oyuncularla görüşmesini bekleyeceğiz."

Palut, ligde kalan 8 haftalık süreçte mevcut kadroyla devam etmek istediğini belirterek, "Yönetimle futbolcular arasında yapılacak görüşmeler sırasında olası fikir ayrılıkları, anlaşamama durumları olayı devam etmemeye kadar götürür mü, bilmiyorum ama benim teknik olarak herhangi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Bir süre daha evdeyiz ama bu günler geride kaldığında yine kol kola, omuz omuza olacağız 👊#BirlikteBaşaracağız #Göztepe pic.twitter.com/3GxgvPhsRU — Göztepe Spor Kulübü 🏡 #SosyalMesafeyiKoru (@Goztepe) April 15, 2020



